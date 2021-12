Bei Firmeneinbruch in Neckarau Tresor entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen bei einem Einbruch in ein Firmengelände im Stadtteil Neckarau einen Tresor mitgehen lassen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Einbrecher zunächst auf unbekannte Art und Weise auf das umzäunte Firmengelände in der Floßwörthstraße ein. An der Firmenhalle hebelten sie eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Gebäudeinneren brachen sie die Türen mehrerer Büroräume auf und durchwühlten darin Schränke und Schubladen. Dabei stießen sie im ersten Obergeschoss auf einen Standtresor, den sie zunächst ins Erdgeschoss transportierten und schließlich mit einem aufgefundenen Hubwagen ins Freie brachten. Sie entriegelten und öffneten das Schiebetor und luden den Tresor offenbar in ein Transportfahrzeug. Den Hubwagen ließen sie vor der Firmeneinfahrt zurück und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, denen Verdächtigtes aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und einem möglichen Abtransport- und Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621/83397 zu melden.