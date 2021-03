Die Erneuerung der Fernwärmeleitung in der Germaniastraße muss verschoben werden: Nachdem die Arbeiten an der Haupttransportleitung in der Friedrichstraße abgeschlossen sind, sollte am Donnerstag, 1. April, in Abstimmung mit der Stadt Mannheim auch in der Germaniastraße ein Teilstück erneuert werden. Wie das Mannheimer Energieunternehmen MVV nun aber mitteilt, muss die MVV-Netzgesellschaft allerdings eine Baumaßnahme in einem anderen Stadtteil vorziehen. Daher sei die Verschiebung notwendig. Die MVV informiert, sobald der neue Termin feststeht. Die vorbereitenden Arbeiten an der Kreuzung Germaniastraße/Alte Rheingoldstraße werden laut MVV „zeitnah abgeschlossen, die Grube wieder verfüllt und die Umleitung aufgehoben“. baum/zg