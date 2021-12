Mannheim. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Käfertal, Rott und Franklin sagt ihre für Donnerstag, 9. Dezember, geplante Advents- und Weihnachtsfeier ab, wie Vorsitzende Ursula Bieler mitteilte. Dies tut auch der VdK, Ortsverband Feudenheim-Wallstadt, der seine Mitglieder am Samstag, 11. Dezember, begrüßen wollte. Pressereferent Wolf Wollstadt kündigte an, dass der VdK als Ersatz im Frühjahr zu einem Grillfest einladen will.

