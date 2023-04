Mannheim. Ein Auto ist am Dienstagmittag auf der Waldhofstraße in Höhe Bürgermeister-Fuchs-Straße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben ist die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg nach dem Verkehrsunfall aufgrund des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.

Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.