Auto reißt Loch in Supermarktfassade und prallt gegen Baum - Fahrer verletzt

Mannheim. Ein Mann hat am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto die Wand eines Supermarkts in Mannheim durchbrochen und wurde dabei verletzt. Der 22-Jährige war vermutlich zu schnell gefahren und kam gegen 1.45 Uhr mit seinem Wagen von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Mann befuhr die Reichskanzler-Müller-Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Sein Auto prallte zunächst gegen die Fassade des Supermarktes und anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Durch den Aufprall entstand an der Fassade ein etwa ein Quadratmeter großes Loch. Am Pkw entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Aufgrund der frühen Uhrzeit kam es nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.