Auto aufgebrochen und mit entwendeter EC-Karte Geld abgebucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist in ein geparktes Auto eingebrochen und hat anschließend mit einer entwendeten EC-Karte Geld vom Konto des Opfers abgehoben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Geschädigte seinen BMW X2 am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Gottlieb-Daimler-Straße in der Mannheim-Oststadt abgestellt. Als er gegen 20.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und eine unter dem Beifahrersitz abgelegte Stofftasche entwendet worden war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Tasche befanden sich neben dem Mobiltelefon des Geschädigten auch dessen Geldbörse mit Ausweispapieren und EC-Karten. Bei der Sperrung der Karten wurde festgestellt, dass mit einer der EC-Karten bereits gegen 19.30 Uhr ein größerer Bargeldbetrag abgebucht worden war.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621/1743310 zu melden.