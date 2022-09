Aussteigerin liest in der Kunsthalle

„Entmenschlicht – Warum wir Prostitution abschaffen müssen“ lautet der Titel des Buches, aus dem die Geisteswissenschaftlerin und Autorin Huschke Mau am Sonntag, 18. September, um 15 Uhr, am Friedrichsplatz 4 liest. Die Lesung ist eine Kooperationsveranstaltung der Diakonie-Beratungsstelle Amalie für Frauen in der Prostitution und der Kunsthallen-Ausstellung „Urban Nature“. Der Eintritt ist frei.

Mit der Lesung gibt Huschke Mau Einblicke in die Lebenswelten der Prostitution. Anhand ihrer eigenen Geschichte erzählt sie von den Umständen, die Frauen in die Prostitution treiben und von den Schwierigkeiten des Ausstiegs. Mit 17 flüchtet Huschke Mau aus ihrem gewalttätigen Elternhaus. Mittellos und ohne Unterstützung rutscht sie in die Prostitution und in eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Ihr erster Zuhälter: ein Polizist. Zehn Jahre vergehen, bis sie sich befreien kann.

Huschke Mau liest aus ihrem Buch “Entmenschlicht“. © Michael Philipp Bader

Inzwischen hat Huschke Mau einen Studienabschluss, promoviert und fordert den gesellschaftlichen Ausstieg aus der Prostitution. Ihre These: Prostitution beinhaltet immer sexuelle Gewalt. Frauen in der Prostitution haben meist keine Wahl, weil sie sich in Abhängigkeiten oder Notlagen befinden. Freier hingegen schon. Niemand zwingt sie, Frauen zu kaufen. Nicht die Frauen sollten kriminalisiert werden oder beschämt sein, sondern die Männer.

In ihrem Buch erklärt und beschreibt Huschke Mau das System Prostitution und was an der Sicht unserer Gesellschaft und Medien auf Prostitution problematisch ist. Die Lesung wird begleitet von der Sängerin und Singer-Songwriterin Laura Volk. Das Buch ist im März 2022 bei Edel Books erschienen. mai