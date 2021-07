Aus dem Dachgeschoss live ins Internet

Vier Scheinwerfer standen, das Geschehen in grelles Licht tauchend, um die beiden Musikerinnen herum. Techniker gingen umher und stöpselten für angemessenen Ton und Bild letzte Kabel ein, unterdessen stimmten die Musikerinnen ihre Instrumente. Anschließend fingen zwei aufgestellte Kameras die musikalische Darbietung ein: Im Dachgeschoss der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM), die sich seit 2008 in einem Hinterhofgebäude im Stadtteil Jungbusch befindet, gab das Duo Mahlukat ein außergewöhnliches Konzert, das ohne Präsenzpublikum stattfand und ausschließlich als Live-Stream ins Internet übertragen wurde.

Fernöstlicher Gesang

Mit seinem fernöstlichen Gesang erzeugte das weibliche Zweigespann, das 2016 künstlerisch zusammenfand, eine mystische Atmosphäre, untermalt von einem klingelnden Glockenspiel. Auf diese Weise entstand in der Dachstube der Orientalischen Musikakademie ein traumwandlerisches Ambiente. Etwa 60 Online-Zuschauer saßen an ihren heimischen Rechnern, um dem folkloristischen Konzert in der virtuellen Welt zu lauschen. Weltgewandt begrüßte die türkische Violinistin Güldeste Mamaç das unsichtbare Publikum auf Englisch. In Kooperation mit dem bulgarischen DJ-Künstler Ivan Shopov hat das Duo Mahlukat, das seinem volkstümlichen Sound den Begriff „Cinematic-Oriental Music“ gibt, ein Album aufgenommen, das im kommenden Herbst erscheinen soll. „Es ist Musik, die wir uns für einen Filmsoundtrack vorstellen können“, schilderte Geigerin Güldeste Mamaç.

Vor den beiden Internet-Kameras spielte sich das fernöstliche Zweigespann in einen regelrechten Rausch. Ganz versunken beugten sich die zwei Musikerinnen über ihre Instrumente, mit geschlossenen Augen. Um das linke Wadenbein hatte sich die polnische Perkussionistin Kasia Kadlubowska mehrere Fußschellen gebunden, die sie mit ruckartigen Fußbewegungen zum rhythmischen Klingen brachte. Im selben Moment schlug die Schlagwerkerin auf eine Rahmentrommel ein. Konzentriert säuselte Violinistin und Sängerin Güldeste Mamaç beschwörende Zeilen ins Mikrofon. Mit einer Moderation hielt sich das spirituell miteinander verbundene Duo zurück, stattdessen ließen die Künstlerinnen allein der Musik den Vortritt, um ihre Eigenkompositionen ins Zentrum der Online-Aufmerksamkeit zu rücken. Zwei Schwestern im Geiste waren da am Werk. Kontemplativ gaben sich die Violinistin und die Perkussionistin ihren komplex harmonischen Stücken hin. Gelegentlich zupfte Güldeste Mamaç an den Saiten ihrer Geige, was man als Spieltechnik Pizzicato nennt.

In Israel und Polen

„Wir waren schon auf Tournee in Israel und Polen und haben in Tel Aviv und Jerusalem gespielt“, erklärte Schlagzeugerin Kasia Kadlubowska. „Als wir in Israel waren, war alles noch in Ordnung, wir haben keine Explosionen mitbekommen“, erinnerte sich Kadlubowska. Als ausländische Arbeitsgenehmigung musste sich das Duo bei der Einreise ein Visum ausstellen lassen. „Wir wurden befragt und mussten angeben, wo wir uns aufhalten“, schilderte Perkussionistin Kadlubowska.

