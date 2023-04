Aufbruch eines Baucontainers – fünfstelliger Diebstahlschaden in Sinsheim

Sinsheim. Eine unbekannte Täterschaft ist in Sinsheim in einen Baucontainer eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser in der Zeit von Montagnachmittag, 17.30 Uhr bis Dienstagmorgen, 7.00 Uhr, auf einem Schulgelände in der Stiftstraße aufgebrochen.

Nachdem die Täter das abgesperrte Gelände betreten hatten, wurde der Container mit einem Stemmwerkzeug gewaltsam aufgehebelt. Infolgedessen wurden mehrere Arbeitsgeräte einer Baufirma entwendet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter das Werkzeug mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Der Sachschaden soll sich auf rund 16.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Sinsheim hat außerdem die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 07261 / 690-0 zu melden.