Das Johann-Peter-Hebel-Heim lädt zu seinem „Jahresspektakel“ ein. Als „Hebelheim & Friends“ soll das Projekt am 24. und 25. September nach zwei Jahren Corona-Pause stattfinden. Im Kulturhaus Käfertal in der Gartenstraße 8 wollen die Akteurinnen und Akteure „Spektakulär aus der Corona-Lethargie“ treten.

„Unser Spektakel ist ein Befreiungsschlag für die Kinder und Jugendlichen, die durch unsere Einrichtung betreut werden. Sie erhalten endlich wieder eine Bühne, um sich mit ihren vielfältigen Talenten zu präsentieren. Daraus entsteht ein buntes Bühnenprogramm aus Artistik, Gesang und Tanz“, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Programm sind Artistik-Nummern des Zirkus Aladin am Trapez in der Luft und am Boden geplant. Zudem will die Hebelheim-Band „New Island“ bekannte Coversongs zum Besten geben. Auch einige Einzelkünstler wollen ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen.

Zusätzlich zum Bühnenprogramm erwartet die Besucher ein Rahmenprogramm mit Spaß, Spiel und Gewinnen für die ganze Familie. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tickets für Samstag oder Sonntag, 24. oder 25. September, jeweils 14 Uhr, gibt es über einen Link online (https://vivenu.com/seller/kulturhaus-kafertal-kjzh). Das Rahmenprogramm beginnt an beiden Tagen um 12 Uhr. Karten kosten für Erwachsene zwölf Euro, Kinder zwischen vier und 14 Jahren zahlen sieben Euro. Jüngere Kinder, Schwerbehinderte plus Begleitperson zahlen nichts, jedoch müssen auch freie Tickets erworben werden, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, so die Mitteilung. Parkplätze gibt es nur begrenzt, es wird zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln geraten. baum/red