Aquarelle von zwei Generationen

Die Aquarelle von Katrina Franke und Ursula Albrecht haben es in sich. Denn wo sonst meist eine Künstlerin ein Bild erschafft, sind hier zwei am selben Blatt am Werk: Die fast 100-jährige Ursula Albrecht hat einen taufrischen Blick auf die Kunst, denn sie hat gerade erst mit Zeichnungen und Aquarellen begonnen. Ihre Enkelin, die Grafikerin und bildende Künstlerin Katrina Franke fragt, begleitet, ergänzt und verfeinert. So entstehen überraschende Großmutter-Enkelin-Blätter, die den Blick zweier Frauengenerationen zusammenfassen und die Beziehung zwischen Enkelin und Großmutter spiegeln. Die Ausstellung „Denk es, o Seele – denk es doppelt“ eröffnet eigene Einblicke in diesen besonderen doppelten Schaffensprozess am Montag, 16. August, 18 Uhr in der Galerie raumkonzepte, Lange Rötterstraße 68. Motz Tietze spricht zur Einführung. Die gute Nachricht für alle, die sich in ein Aquarell verlieben: Die Werke können erworben werden. Die Veranstaltung findet gemäß den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt. Es gibt ein Hygienekonzept. Die Besuchenden werden registriert. red/aph

