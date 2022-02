Anwohner kämpfen für Spielplatz

Mit mehr als 120 Unterschriften haben sich Anwohner in Käfertal dafür ausgesprochen, den Spielplatz in der Gerstenstraße zu erhalten. Er besteht aus Klettergerüst, zwei Wippen, Sandkasten und Bänken sowie einer Tischtennisplatte. Die Stadtverwaltung plant im Zuge des 2016 beschlossenen stadtweiten Spielplatzkonzepts die, so heißt es offiziell, „Renaturierung“ der Fläche und den Rückbau der Spielgeräte – der Platz soll also aufgegeben werden. Das Konzept sieht generell vor, auf viele solcher kleinen Plätze zu verzichten und große, moderne Spielplätze zu schaffen, wie derzeit im Stempelpark.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch „rege genutzt“

Anwohner sehen das aber anders. „Es gibt viele Kinder, die diesen Spielplatz rege nutzen“, so Christl Hörr-Nusselt, die Initiatorin der Unterschriftensammlung. Sie kämen größtenteils aus der Gersten-, Brau-, Hopfen- und Malzstraße, also dem direkten Umfeld, aber auch aus der Wasserwerk- oder der Poststraße. „Mit seinen großen Bäumen bietet er vor allem im Sommer einen angenehm schattigen Spielort“, argumentiert Hörr-Nusselt. Durch seine Lage in einer Ecke sei er auch für sehr kleine Kinder sicher und gut geschützt vor schnellen Autos, heißt es auf der Unterschriftenliste, die weiter in vielen Geschäften Käfertals ausliegt. Die Tischtennisplatte werde ebenfalls stark genutzt.

Beschlüsse von 2016 überdenken

CDU-Stadtrat Alexander Fleck unterstützt die Initiative. Er hat im Gemeinderats für heute, 8. Februar, einen Antrag eingebracht, dass der Platz Gerstenstraße „nicht ab 2023 naturnah umstrukturiert, sondern als Spielplatz erhalten bleiben und eine Aufwertung erfahren“ solle. Im Spielplatzkonzept habe es geheißen, dass der Spielplatz nicht mehr in einem ausreichenden Maße genutzt werden würde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwischenzeitlich hätten sich allerdings einige Bürger und Familien mit kleinen Kindern an die CDU-Fraktion gewandt und um den Erhalt des von ihnen nach wie vor genutzten Spielplatzes gebeten. Das belege auch die entsprechende Unterschriftsammlung. „Vor diesem Hintergrund sollte die damals gefasste Entscheidung überdacht werden“, fordert CDU-Stadtrat Alexander Fleck. pwr