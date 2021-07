Anmeldung zur Konfirmation

Wer 13 oder 14 Jahre alt ist und in die 8. oder 9. Klasse geht, kann sich im Pfarrbüro der Evangelischen Gemeinde Neckarstadt zur Konfirmation anmelden. Am 8. Oktober startet der neue Jahrgang 2021/22 mit einer „Konfinacht Spezial“. Unterricht ist einmal im Monat mit je einem Wochenende mit Übernachtung in der Melanchthonkirche. „Dabei werden alle nötigen Corona-Regeln beachtet“, heißt es in der Ankündigung. Auf der Homepage der Gemeinde ist unter „Der Plan“ vermerkt, welche Termine terminiert sind. Sollten diese Corona-bedingt nicht durchführbar sein, werde digital gearbeitet. Eine Anmeldung ist bis 20. Juli erforderlich: über das Pfarramt der Gemeinde, Tel. 0621/28 00 01 45, oder per Mail (neckarstadtgemeinde.mannheim@kbz.ekiba.de). Zum ersten Kennenlernen sind Eltern und Jugendliche am Mittwoch, 21. Juli, um 19.30 Uhr an Melanchthon, Lange Rötterstr. 39, eingeladen. Fragen beantwortet Pfarrerin Judith Natho (0172/ 2 68 05 46). baum/red

