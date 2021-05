Angler seit seiner Kindheit

Mit der Familie des Verstorbenen trauert der ASV Sandhofen um seinen langjährigen Vorsitzenden Peter Siegmann. Der 61-Jährige war plötzlich und unerwartet verschieden. Im Januar dieses Jahres hatte er noch seine 50-jährige Mitgliedschaft feiern können.

Bereits mit zwölf Jahren erwachte in Siegmann die Angelleidenschaft, die ihm sein Vater Felix wie auch sein Opa Felix Siegmann vererbt hatten, berichtet der ASV. Peter Siegmann brachte sich schon früh durch seine aktive Mithilfe und die Organisation in den Fischerverein ASV Sandhofen ein. Im zuständigen Vereinsausschuss war er in den Jahren 1997 bis 2001 für die dabei angebotenen Veranstaltungen mitverantwortlich.

Peter Siegmann verstarb im Alter von 61 Jahren. © ASV Sandhofen

Das Amt des Kassiers übernahm er von 2002 bis 2013. Im Jahr 2014 wurde er zum Ersten Vorsitzenden des ASV gewählt und kümmerte sich um sämtlich Belange des Vereins – beispielsweise um die nachhaltige Bewirtschaftung der Angelgewässer im Wilhelmswörthweiher, des Vereinsheims „Anglerklause“ und um die Jugendarbeit.

Nicht nur die Anliegen der Mitglieder waren ihm ganz besonders wichtig. Sein Augenmerk lag auch auf der Beachtung der geltenden Natur- und Umweltschutzregeln, um diese im Naturschutzgebiet Wilhelmswörth-Ballauf umzusetzen. Für seine Leistungen zum Wohle der Angelfischerei erhielt er in den zurückliegenden Jahren mit Ehrenurkunden und der Ehrennadel Auszeichnungen vom Verein sowie von den Fischereiverbänden.

Siegmann gestaltete „seinen“ Verein im Mannheimer Norden umfassend mit. Was unter seiner Regie und seiner Verantwortung entstand, wird den Mitgliedern wie auch der Sandhofener Bevölkerung nachhaltig zur Verfügung stehen. Wie sehr er mit dem ASV verbunden war, zeigte er mit seiner emotionalen Rede anlässlich der 100-Jahr-Feier des Vereins im Jahr 2019 im Veranstaltungshaus „PX de Dom“ in Sandhofen.

„Peter Siegmann hinterlässt eine große Lücke in der Anglergemeinschaft des ASV Sandhofen“, so der Verein. eng

