Eine tolle Überraschung hatte die ehemalige Schulleiterin der Hans-Christian-Andersen-Schule (HCA), Cordula Rößler, für die neue Schulleiterin Esther Steitz und die Schülerinnen und Schüler auf der Schönau. Sie übergab 300 Büchlein an alle Kinder der HCA, das Kollegium und die Erzieherinnen. In ihrem Ruhestand habe sie die Zeit gefunden, die Ergebnisse aus ihren zahlreichen Literaturprojekten für das Büchlein aufzuarbeiten, sagte sie bei der Übergabe der kindgerechten Lektüre.

In ihrem Büchlein stecken ausgewählte Erzählungen des Namensgebers der Schule, beispielsweise „Die Zwölf mit der Post“, in der es um Reisende einer Postkutsche geht. Ehemalige Schüler der HCA hatten die Bilder von den zwölf Reisenden gemalt und die Erzählung in kurzen Texten wiedergegeben.

Anklang fand dieses Projekt bei dem Mannheimer Wellhöfer Verlag, der es mit Druck und Layout unterstützte. Cordula Rößler dankte Wellhöfer für die Unterstützung, den Kindern einen Bezug zum Namensgeber der Schule zu schaffen.

Inzwischen sind übrigens drei weitere Pakete mit Büchern auf dem Weg zur Schönau Grundschule. Auch die Jungbusch- und die Astrid-Lindgren-Schule werden mit Buch-Paketen versorgt.

Bei ihrem Besuch überreichte die ehemalige Schulleiterin Cordula Rößler ihrer Nachfolgerin Esther Steitz nicht nur das Buch-Paket, sondern auch einen Blumenstrauß. Die neue Schulleiterin ist zwar bereits seit September 2019 im Amt, konnte allerdings corona-bedingt nicht feierlich in ihr Amt eingeführt werden. eng