Allgemeiner Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) codiert wieder Fahrräder

Mannheim. Mannheim Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) codiert wieder Fahrräder. In den kommenden Wochen werden zwei Termine in Neckarau angeboten: am Samstag, 14. Januar, und am Samstag, 4. Februar, jeweils von 11 bis 14 Uhr im Innenbereich des Geschäfts Zweirad Stadler (Casterfeldstraße 40-44). Bei der Codierung wird ein Rad dauerhaft mit einem individuellen Code versehen. Dieser ermöglicht den Behörden eine individuelle Zuordnung des Rades. Damit sollen Diebstähle vermieden und die Aufklärungsrate erhöht werden. Das Codieren kostet 15 Euro. ADFC-Mitglieder bezahlen acht Euro. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Kaufbeleg mit Rahmennummer.

