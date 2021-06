Alkoholisierter Motorradfahrer ohne Helm verletzt sich bei Sturz am Kopf

Mannheim. Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Mittwochmorgen gestürzt und hat Verletzungen am Kopf erlitten. Wie Polizei mitteilte, trug der Mann keinen Schutzhelm. Der junge Mann war kurz nach 4 Uhr im Stadtteil Lindenhof mit seinem Motorrad auf der B 36 in Richtung Neckarau unterwegs. Am Kreisverkehr an der Großen Holzgasse fuhr er aus Unachtsamkeit gegen den Randstein und kam zu Fall. Seine ebenfalls 23-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Sturz Schürfwunden. Beide wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Kraftrads unter Alkoholeinfluss stand, ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Er muss nun mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.