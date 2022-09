Alice Hoffmann tritt bei den Kulturtagen Waldhof auf

Mannheim. Die Kabarettistin Alice Hoffmann tritt am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Torschlusspanik“ im Franziskussaal, Speckweg 6, bei den Kulturtagen Waldhof auf. Dabei stehen nicht nur Alter und Älterwerden im Zentrum, sondern auch das Sterben: „Wir leben, bis es so weit ist. Manche sind allerdings schon vorher tot. Also: überlegen, ob es Dinge gibt, die man gerne tun würde und einfach machen. Es muss ja nicht gleich das Motorrad auf dem Himalaya sein!“, sagt Alice Hoffmann über die Botschaft des Themas.

„Es Hilde“

Alice Hoffmann verkörpert die saarländische Hausfrau „Vanessa Backes“, bekannt als „es Hilde“ aus der bekannten Comedy-TV-Serie „Familie Heinz Becker“. In „Torschlusspanik“ gelangt Alice Hoffmann in ihrem Leben als Hausfrau an einen Punkt, an dem sie sich fragt, ob sie wirklich schon alles gemacht hat, was sie eigentlich machen wollte: Seniorenführerschein, Ayurveda-Kuren, eine neue Sprache lernen oder sich noch einmal unsterblich verlieben. „Natürlich kommt es aber anders. Wieder einmal wird deutlich, dass das Leben kein Wunschkonzert ist, auch wenn sie akribisch durch ihre To-do-Liste streift – ohne dabei zu vergessen, immer wieder genüsslich vom Thema abzuschweifen, selbst wenn eine WhatsApp-Nachricht reinkommt“, heißt es in der Ankündigung des Termins.

Mann gesucht

Ob es ein Tattoo sein soll und es heißt: „Besser angemalt, als vom Leben gezeichnet“ oder die „Weisheit“, dass man im Alter „die Sünden bereut, die man nicht begangen hat“ – all dies sind Gedanken, die sie als saarländische Hausfrau durchleuchtet. Genauso wie das „Bums-Verhältnis“, das sich für sie auszahlt, wenn sie mal jemanden braucht, der etwa die Wand streicht: „Bums, isser da.“ Ganz befreiend holt sie auch mal den engen BH unter der Kittelschürze heraus und versucht sich an Tinder, der App für Partnersuche im Internet. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mit der MM-MorgenCard gibt es 10 Prozent Rabatt.