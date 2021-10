Aktive reinigen Dach

In neuem Glanz erstrahlt das Dach des Karlsterns : Aktive des Fördervereins Freunde des Karlsterns (FDK) reinigten die Fläche und befreiten sie von Moos.

Oben neu, unten noch voller Moos: Die Karlsternfreunde packten an. © FDK

„Es war dringend nötig, dass das Dach des Karlsterns gereinigt wurde“, teilt der Verein in einer Mitteilung mit. Die FDK-Vorstandsmitglieder Uwe Mauch, Adrian Hammer, Peter Kleinfeld und Werner Habenberger packten erneut mit an – sie hatten bereits im Mai 2021 das Dach der „alten Försterei“ am Karlstern gesäubert. Neben allgemeiner Verschmutzung wuchs das Moos auf dem Dach bereits unter die Ziegel: „Und es bestand die Gefahr, dass sich Ziegel lösen könnten. Ebenfalls wurde festgestellt, dass einige Ziegel defekt waren und dringend ausgetauscht werden mussten“, so die Karlsternfreunde. baum/red