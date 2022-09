Aktionen rund um die Knolle

Mit einem Familiengottesdienst in der Emmauskirche und anschließendem Kartoffelfest wird im Mannheimer Stadtteil Schönau am Sonntag, 2. Oktober, ab 11 Uhr Erntedank gefeiert. Dabei dreht sich vieles um die Kartoffel. Denn auf der Schönau haben sich viele Menschen an der inzwischen ökumenischen Kartoffel-Pflanzaktion beteiligt. An Erntedank geht es beim Feiern der Gaben Gottes nun auch darum, wer die größte Kartoffel geerntet hat, wer besonders flink Kartoffeln schält und wer schon immer mal einen Pfarrer im Kartoffelkostüm sehen wollte.

Zum Erntedank-Kartoffelfest laden die evangelische Schönaugemeinde, die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord und „die Villa“ mit ihrer Gartenwerkstatt gemeinsam ein. Der Erntedank in der Emmauskirche (Bromberger Baumgang 20) und ihrem weitläufigen Garten beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, den die evangelische Diakonin Maria Brekle und ihre katholische Kollegin, Gemeindereferentin Elisabeth Stöhr, gestalten. Auf dem Altar liegen mit vielen weiteren Feldfrüchten auch Kartoffeln, die neben der Kirche geerntet wurden.

Ab 12 Uhr steht die Erdknolle einmal mehr im Mittelpunkt: Die Gäste können sich mit Kartoffelsuppe stärken. Für Groß und Klein gibt es an Spielstationen, viele Infos und Mitmachmöglichkeitenwie beispielweise Kartoffeldruck. Ab 13 Uhr startet die Bühnenshow mit einem Quiz rund um das Thema Kartoffel sowie der Kartoffelwettstreit. Denn alle sind neugierig darauf, wie groß die größte Kartoffel der diesjährigen Kartoffel-Aktion ist.

Pfarrer im Kartoffelkostüm

Außerdem können die Gäste zeigen, wie geschickt und schnell sie beim Kartoffelschälen sind. „Ich freue mich schon auf alle, die mit mir um die Wette Kartoffeln schälen wollen“, sagt Pfarrer Wolfram Theo Dünkel. „Wenn die Bestellung rechtzeitig eintrifft, werde ich im Kartoffelkostümdabei sein“. Prämiert wird beim fest auch die schwerste Kartoffel (Blauer Schwede). Hintergrund ist die vor ein paar Jahren von der Seelsorgeeinheit Nord initiierte Aktion. Dabei bekommen Hobbygärtnerinnen und -gärtner ein Kartoffel-Set mit fünf alten Sorten geschenkt, um sie anzubauen. In diesem Jahr kamen die Sorten „Bintje“, „Kerkauer Kipfler“, „Heiderot“, „Rosabelle“ und „Blauer Schwede“ in die Erde.

Auch im Gemeindegarten an der Emmauskirche sind Kartoffeln gewachsen. Dafür wurde ein ehemaliger Sandkasten der evangelischen Gemeinde von Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil in ein Kartoffelbeet umgewandelt: Denn die Gartenwerkstatt, die die direkt benachbarte „Villa“ immer samstags von 10 bis 12 Uhr anbietet, hat die Kartoffel-Aktion zu einem ihrer Projekte gemacht. „So konnten die Kinder ganz unmittelbar erleben, dass Kartoffeln nicht einfach aus dem Supermarkt kommen, sondern dass es noch etwas davor gibt“, sagt Rebekka Stutzman. Sie gehört zum Team von „die Villa“, die ein gemeinsames Projekt des Vereins Kinderreich Rhein-Neckar und der evangelischen Schönaugemeinde ist.

Die geernteten Kartoffeln liegen dann beim Fest am 2. Oktober auch auf dem Erntedankaltar. „Diese Erfahrung ist für die Kinder sehr wertvoll“, sagt Rebekka Stutzman und dankt der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg sowie der Wiedeking-Stiftung, ohne deren Unterstützung die „Gartenwerkstatt“ nicht möglich wäre. Zum Erntedank mit Kartoffelfest ist der ganze Stadtteil eingeladen. dv