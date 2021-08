Aktion in Feudenheim: Blutspender dringend gesucht

Feudenheim. Wegen der Sommerferien, aber auch vor dem Hintergrund der Lockerungen der Corona-Einschränkungen sei die Zahl der verfügbaren Blutkonserven zur Zeit deutlich gesunken, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) jetzt mit und ruft zur Blutspende am Donnerstag, 26. August, 15 bis 19 Uhr im Epiphanias-Haus, Andreas-Hofer-Straße 39-41, in Feudenheim auf.

Hohe Hygiene-Standards

Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten lebenswichtig, heißt es in dem Appell. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden Blutspenden kontinuierlich benötigt. Der DRK-Blutspendedienst ruft dazu auf, jetzt Blut zu spenden. Die Blutspende ist weiterhin notwendig, erlaubt und sicher. Gerade vor dem Hintergrund weiterer Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen sowie den laufenden Sommerferien geht die Zahl der verfügbaren Blutspenden bereits jetzt spürbar zurück.

Patienten sind dringend auf Blutspenden angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet Sie das DRK jetzt um Ihre Blutspende: Um Hygiene- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten, können Spende-Termine ausschließlich online unter der Adresse https://terminreservierung.blutspende.de ausgemacht werden. Das DRK führe die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko liege daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen, so der Aufruf zur Blutspende weiter. Bei in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich. Bei Wohlbefinden können Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden. Spendewillige, die sich kürzlich im Ausland aufgehalten haben, können sich unter www.blutspende.de/corona informieren, ob sie spenden dürfen. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst erhalten Sie auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800 - 11 949 11. red

