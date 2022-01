Ärger in Mannheim-Wallstadt: Abfall bleibt vier Wochen liegen

Fast vier Wochen müssen die Wallstadter warten, bis ihre Biotonnen abgeholt werden. Zuletzt geleert wurden sie am 20. oder 21. Dezember, nun transportiert die Stadt den kompostierbaren Abfall erst wieder am 13. oder 14. Januar ab. Das hat zu mehreren Beschwerden aus dem Ort geführt. „Eine Leerungspause von fast vier Wochen ist unzumutbar, wenn ein Leerungsrhythmus von zwei Wochen kommuniziert ist“, so Thorsten Schurse, der SPD-Bezirksbeiratssprecher, an den mehrere Klagen von Bürgern aus Wallstadt-Nord herangetragen wurden, dass der Abholtermin der Biotonnen in ersten Kalenderwoche des Jahres ersatzlos ausfällt. „Schaffen Sie unverzüglich Abhilfe“, forderte Schurse den Stadtraumservice, wozu auch die Abfallwirtschaft gehört, auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Stadtteile betroffen

Betroffen ist aber nicht nur Wallstadt-Nord, sondern der Vorort komplett und zudem auch Teile der Gartenstadt und der Vogelstang. Das bestätigte der Sprecher des Umweltdezernats dem „MM“ auf Anfrage. Durch die Einführung der kostenlosen Biotonne seit 1. Juli 2021 sei es zu einer Steigerung der Nachfrage und damit der Behälterzahlen um etwa 20 Prozent gekommen. „Um die zusätzlichen Biobehälter sinnvoll in die Leerungslogistik einzufügen, war eine vollständige Neuplanung notwendig“, erklärt der Sprecher. Da sich dieser Zuwachs auf die gesamte Stadt verteile, könnte nicht für alle Teilbereiche der bisherige Leerungsrhythmus (gerade/ungerade Woche) bestehen bleiben. Durch den Wechsel „kann es zu einer einmaligen Verzögerung von bis zu anderthalb Wochen bei der Leerung kommen, bis der zweiwöchige Rhythmus wieder greift“, sagte der Sprecher. Dies habe man durch die Leerungstage im neuen Abfallkalender kommuniziert.