Abschied von einem Traditionsgeschäft

„Es war jetzt einfach genug“, sagt Hubert Sommer, denn er hat ohnehin viel länger gemacht als gedacht. Aber nun, mit immerhin 70 Jahren, gab der Kaufmann das lange von ihm betriebene Feinkostgeschäft „Hipps Eier- und Spezialitätenlädchen“ im Wallstadter Ortskern auf. Der Bund der Selbständigen (BDS) ernannte ihn zum Ehrenmitglied.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Er hat sich immer für die Gemeinschaft engagiert, sich über viele Jahrzehnte bei Veranstaltungen eingebracht und sich für uns eingesetzt“, bedankte sich Michael Penczek, der Vorsitzende des BDS, bei Hubert Sommer. Bis im vergangenen Jahr war Sommer Kassier des BDS-Ortsverbandes. Oft erhob er bei seinen Kollegen die Mitgliedsbeiträge oder die Standgebühren beim Weihnachtsmarkt in bar. Sein Geschäft sei „ein schöner Fleck im Ort“ gewesen, so Penczek, weil Sommer „regionale Produkte von hoher Qualität in gut erreichbarer“ Nähe angeboten habe.

Das ist auch das Ziel von Jutta Papritz, die den Laden in der Mosbacher Straße 66 übernommen hat und unter „Jutta Papritz Feinkost“ weiterführen will – mit dem gleichen Qualitätsanspruch. Sommer ist froh, in ihr eine geeignete Nachfolgerin gefunden zu haben. Er hat das Anwesen an sie vermietet, „und ich hoffe, dass die Kunden weiter kommen“, so der bisherige Inhaber. Er habe den Laden eigens weitergeführt, bis sie zur Übernahme bereit war. „Ich wollte früher aufhören, aber ich wollte es nicht kaputt gehen lassen“, sagt Hubert Sommer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In dem Laden in der Mosbacher Straße waren schon in den 1950er Jahren Eier und Geflügel vom Geflügelhof Hipp verkauft worden. Sommer hatte dann, als er das Geschäft vor etwa 40 Jahren übernahm, das Sortiment um ein Vielfaches erweitert, neben Fleisch und Wurst, frischem Geflügel, Wild sowie bis zu 100 Käsesorten und Feinkostsalaten gibt es auch Konfitüren aus dem Schwarzwald, Weine und Spirituosen. Bis 2006 hatte Sommer zudem 18 Jahre lang noch ein Geschäft mit ähnlichem Sortiment in Käfertal in der Poststraße betrieben, ferner einen Stand auf den Wochenmärkten in mehreren Mannheimer Vororten und in Brühl. Doch das musste er aufgeben: „Es ist mir dann einfach zu viel geworden“, sagt er. Schließlich sei es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, Personal zu finden: „Wer will schon heute noch so früh aufstehen“, bedauert Sommer.