A-capella-Konzert mal „anders“

Sie singen A-capella-Musik anders, sind mehrfach ausgezeichnet und schreiben ihre Songs selbst. Mit ihren Arrangements, Beatboxkünsten und einer ausgefeilten Choreographie ist die fünfköpfige Band „anders“ am Samstag, 24. September, um 20 Uhr, zu Gast in der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld (Wallonenstraße 18). Einlass ist um 19 Uhr.

Johannes Berning, Adrian Goldner, Johannes Jäck, Moritz Nautscher und Florian Clasen laden ihr Publikum ein zu einer musikalischen Tour durch ihr Studentenleben. Sie erzählen ihre eigenen Geschichten mit Augenzwinkern und Selbstironie, so lautet das Credo der Band. Mal humorvoll, mal melancholisch besingen sie die Liebe, das Leben, die Freundschaft und vieles, was sich zwischen Menschen ereignet.

Zahlreiche Preise

Ursprünglich aus Heidelberg stammend, hat sich „anders“ inzwischen auch überregional einen Namen gemacht. So spielten sie im Vorprogramm von Heinz Rudolph-Kunze und des Indie-Rockers Thees Uhlmann. Auf Einladung des Goethe-Instituts tourte die Band zum Jubiläum des Élysée-Vertrags mehrere Wochen durch Frankreich und die französischsprachige Schweiz.

Zahlreiche Preise folgten in den Jahren 2019 und 2020. Darunter ein CARA-Award für ihr Album „Viel Lärm um Dich“ in der Kategorie „Best European Album“ und der erste Preis beim renommierten internationalen Grazer A-cappella-Festival „Vokal Total“ in der Sparte „POP“, sowie der Publikumspreis und der Preis der Kultusministerin des Saarlands bei der St. Ingberter Pfanne.

Weitere Informationen gibt es im Internet (www.anders-band.de). Karten gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, bei freier Platzwahl. An der Abendkasse kosten Tickets 20 Euro und ermäßigt 16 Euro. Erhältlich sind die Karten im Pfarrbüro, Wallonenstraße 18, immer montags, dienstags, donnerstags und freitags, 8 bis 11.30 Uhr. Telefonisch ist das Büro unter der Rufnummer 0621/47 11 28 erreichbar. Auch in der Merian-Apotheke in der Vogesenstraße gibt es Karten. dv