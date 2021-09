87-jährige Frau wird bei E-Bike-Diebstahl verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Eine 87-Jährige ist beim Diebstahl ihres E-Bikes verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erwischte die Frau am Dienstag um 10 Uhr in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 159 in Käfertal einen bisher unbekannten Mann dabei, wie er gerade das Schloss ihres E-Bikes aufbrach. Als die Dame diesen ansprach, sprang er auf das E-Bike und flüchtete. Die Frau versuchte noch, den Gepäckträger des E-Bikes festzuhalten und stürzte hierbei. Der Unbekannte fuhr in die Straße "Am Aubuckel" und von dort in eine Seitenstraße. Hier wurde er von einem zu Hilfe eilenden Passanten aus den Augen verloren. Die 87-Jährige verletzte sich bei dem Sturz und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unbekannte wurde als etwa 175 bis 180 cm groß beschrieben, hat eine korpulente Figur und kurze, dunkle Haare. Er war schwarz gekleidet.

Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 entgegen.