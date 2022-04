68Deins lädt Kinder zum Austausch

Im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das 68Deins! Kinder- und Jugendbüro eine Stadtteilversammlung in Wallstadt. In verschiedenen Kinder- und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendtreff, in kirchlichen Jugendgruppen oder in Schulen treffen sich die Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus Wallstadt, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen.

In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung am Mittwoch, 4. Mai um 17.30 Uhr in der Mensa der Wallstadtschule, Römerstraße 33, der Politik, Verwaltung und Vereins- oder Verbandsarbeit vorgestellt werden. Dabei versuchen die jungen Menschen, erwachsene Mitstreitern aus Politik, Verbands- oder Vereinsarbeit und der Verwaltung für ihre Anliegen zu gewinnen.

Alle Interessierten können sich vorab an marie.ostwald@mannheim.de vom 68Deins! Kinder- und Jugendbüro wenden. 68Deins! beantwortet Fragen und organisiert die Foren vor Ort. Die Versammlung wird organisiert vom Kinder- und Jugendbüro Mannheim. Das 68Deins! Kinder- und Jugendbüro Mannheim unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrem Recht auf Beteiligung und befindet sich in der Trägerschaft des Stadtjugendrings Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie und Strategie. red

