40-Jähriger in Mannheim-Oststadt ausgeraubt

Mannheim. In Mannheim ist am Freitagabend ein Mann ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 40-Jähriger gegen 18 Uhr auf Höhe der Kreuzung Krappmühlstraße Ecke Augartenstraße von einem bislang unbekannten Täter erst angesprochen und dann dazu aufgefordert, ihm Geld und dessen Handy herauszugeben. Der Geschädigte wollte den Aufforderungen nicht nachkommen, worauf es zu einem Gerangel kam. Infolgedessen wurde der 40-Jährige leicht am Bein verletzt. Der Täter entkam daraufhin mit einer geringen Menge Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: rund 175 cm groß, schlanke Statur, dünnes Gesicht mit knochigen Wangen, Oberlippenbart, trug eine dunkle Kapuzenjacke, dunkle Basecap und sprach Hochdeutsch. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der folgenden Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1