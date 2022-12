23-Jähriger in Vogelstang mit Messer bedroht und ausgeraubt - Fahndung erfolglos

Mannheim. Ein 23-Jähriger ist am Freitagnachmittag im Geraer Ring in Vogelstang Opfer eines Raubdelikts geworden. Nach Polizeiangaben bedrohten ihn zwei Männer mit einem Schlagstock und einem Messer und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem der Geschädigte seine Geldbörse ausgehändigt hatte, flohen die beiden Täter in Richtung des Vogelstangsees.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Ergreifen der Männer. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 170 Zentimeter groß, kräftige Statur und helle Hautfarbe. Er trug eine Mütze, einen Schal, eine schwarze Jacke und weiße Nike Schuhe. Der andere Täter war circa 1,80 Meter groß, schlank, helle Hautfarbe und kurze blonde Haare. Er trug eine schwarze Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/1744444 entgegen.