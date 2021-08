23-jährige Autofahrerin kollidiert in der Neckarstadt mit Straßenbahn

Mannheim. Eine 23-jährige Autofahrerin ist mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Die junge Frau befuhr mit ihrem Auto am Samstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, die Lortzingstraße im Stadtteil Neckarstadt. An der Kreuzung zur Mittelstraße bog sie in den Kreuzungsbereich ein, übersah hier eine Straßenbahn der Linie 2 und kollidierte mit dieser.

An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro und am Pkw von etwa 1000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war nur kurzfristig beeinträchtigt.