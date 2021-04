21-Jähriger greift hinzugerufene Polizeibeamte an

Mannheim. Am Habichtplatz in Käfertal hat ein augenscheinlich unter Einfluss berauschender Mittel stehender 21-Jähriger Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei mittteilte, wurden die Beamten am Samstagmorgen wegen einem eskalierten Streit zwischen dem Mann und seiner Mutter verständigt. Beim Erkennen der beiden Streifenwagenbesatzungen, die gegen 0:30 Uhr am Einsatzort eintrafen, ging der 21-Jährige unvermittelt auf diese los. Ein Beamter konnte einen Faustschlag ins Gesicht abwehren und den Angreifer überwältigen. Mit angelegten Handschließen wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo er nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen und der Wiedererlangung eines nüchternen Zustandes wieder entlassen wurde. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Beamten sowie der 21-Jährige blieben unverletzt.

