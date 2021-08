19-Jähriger mit schweren Gesichtsverletzungen in der Oststadt aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein 19-jähriger Mann ist am Samstag von der Polizei mit schweren Gesichtsverletzungen aufgefunden worden. Wie die Beamten mitteilten, wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Mann hatte der Polizeistreife geschildert, dass eine unbekannte Person ihn angegriffen habe. Weder konnte der Verletzte den unbekannten Täter, noch die Richtung, in welche dieser geflüchtet war, beschreiben.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die zur Aufklärung der Tat, die sich gegen 1.20 Uhr an der Wasserturmanlage in der Oststadt ereignet hat, beitragen können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310, zu melden.

Die Aufnahme des Sachverhaltes und die medizinische Notversorgung des 19-Jährigen vor Ort wurde mehrfach durch einen 21-jährigen, alkoholisierten Mann gestört. Der Aufforderung der Beamten, sich zu entfernen, kam dieser nicht nach. Er provozierte, beleidigte, unterschritt den Mindestabstand und spuckte einen der beiden Polizeibeamten an. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen zum Polizeirevier Oststadt gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Nachdem er wenige Stunden später wieder einen nüchternen Zustand erreicht hatte, wurde der 21-Jährige entlassen. Ob und inwieweit er in Zusammenhang mit der Entstehung der Verletzungen des 19-Jährigen zu bringen ist, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.