19-jähriger Autofahrer beschädigt unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrere Pkw

Mannheim. Ein alkoholisierter 19-jähriger Audi-Fahrer hat bei seiner nächtlichen Fahrt mehrere geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann weiter, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Der 19-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Am Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, befuhr der 19-Jährige die Waldparkstraße in Lindenhof. Nachdem er hier einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda beschädigte bog er in die Windeckstraße ein, beschädigte dort zwei weitere geparkte Pkw und setzte seine Fahrt über die Rheinvillenstraße fort, wo er abermals einen geparkten Pkw beschädigte.

Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten er und sein erheblich beschädigter Audi durch Beamte des Polizeireviers Neckarau an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Schnell war der Grund seiner Flucht klar. Er wies einen Atemalkohol von 0,78 Promille auf und stand unter dem Einfluss von Cannabis. Zudem war der 19-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An seinem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Schaden an den vier geparkten Pkw wird mit insgesamt 9000 Euro beziffert.