16-jähriger Junge bei Straßenbahn-Unfall in Mannheim schwer verletzt - aber nicht in Lebensgefahr

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Gartenstadt ist ein 16-jähriger Junge von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, wurde der Junge zu Boden geschleudert und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

In einer ersten Pressemitteilung hatte die Polizei zunächst mitgeteilt, dass es sich bei der geschädigten Person um eine Fußgängerin gehandelt habe.

Nach den ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort lief ein 16-jährige Fußgänger zunächst am Fahrbahnrand auf der Straße Waldpforte in Richtung Waldfriedhof. Kurz nach der Einmündung der Straße Waldfrieden überquerte er unachtsam die Straße sowie die Schienen und wurde von der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn im vorderen Bereich erfasst. Hierbei wurde er zu Boden geschleudert und verletzt.

Nach erfolgter Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Mannheimer Krankenhaus gerbracht. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnten der Straßenbahnverkehr sowie die Fahrbahn der Straße Waldpforte gegen 19.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Verkehrsdiensten Heidelberg oder Mannheim unter 0621/174-41 11 in Verbindung zu setzen.

