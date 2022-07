Mann wird in Mannheim handgreiflich gegenüber Polizeibeamten – Festnahme

Mannheim. Ein 28-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Mannheim-Neckarstadt handgreiflich gegenüber Polizeibeamten geworden – am Ende wurde er festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann einer Polizeistreife gegen 18.15 Uhr in der Käfertaler Straße auf, die ihn daraufhin kontrollierte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizeikräfte fest, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle bestanden und er eine Freiheitsstrafe zu verbüßen hat. Als die Polizei ihm Handschellen anlegen wollte, schubste er einen der Beamten gegen die Brust und versuchte, zu flüchten. Die Polizeikräfte holten ihn jedoch nach wenigen Metern ein und brachten ihn zu Boden. Auf dem Boden liegend, setzte er sich gegen weiter gegen die Polizeimaßnahmen zur Wehr. Dabei erlitt einer der Beamten leichte Verletzungen an der Hand, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen und Rötungen. Er wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Gegen den 28-jährigen Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen diese sowie wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Angaben der Polizei wurde er nachfolgend zur Verbüßung seiner Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

