Zwölfjähriger kollidiert mit Straßenbahn in Mannheim – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Am Mittwochmorgen ist in Mannheim ein 12-Jähriger mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Lange Rötterstraße". Als der Junge gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern aus der Straßenbahn ausstieg und die Haltestelle in Richtung Bibienstraße überqueren wollte, wurde 12-Jährige im Gedrängel am Haltestellenbereich durch eine oder mehrere unbekannte Personen in Richtung einer anfahrenden Straßenbahn geschoben.

Daraufhin kollidierte der Junge mit der vorderen rechten Seite der Straßenbahn. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich dadurch leicht. Zur weiteren Behandlung wurde dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 / 174 -4222 zu melden.