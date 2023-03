Zwölfjährige Radfahrerin in Mannheim von Auto angefahren - leicht verletzt

Mannheim. Eine Zwölfjährige ist am Montagmittag in Mannheim von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Radfahrerin gegen 13 Uhr die Straße vor dem Kreisverkehr am Karlsplatz überqueren, als es zur Kollision mit dem Wagen einer 66-Jährigen kam. Das Fahrrad geriet hierbei unter das Auto. Die Zwölfjährige fiel zunächst auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Straße. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

