Zwölf Pkw in Mannheimer Parkhaus N6 besprüht und beschädigt

Mannheim. Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen in einem Mannheimer Parkhaus zahlreiche Fahrzeuge besprüht und beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden im Parkhaus in N6 vermutlich kurz nach Mitternacht mindestens zwölf Fahrzeuge am Türschloss mit weißer Farbe angesprüht.

Ebenso wurden an einem Fahrzeug die Kennzeichen bis zur Unkenntlichkeit besprüht und teilweise abgerissen. Die Täter machten auch vor dem Parkhaus selbst nicht Halt und besprühten dort mehrere Türen und den Kartenleseschlitz der Ausgangsschranke, sodass eine Ausfahrt aus dem Parkhaus nicht mehr möglich war.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10 000 Euro. Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621 174 3310 zu melden.