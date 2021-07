Wahrnehmung – das wird nach einer Stunde Kinder-Uni im Mannheimer Technoseum klar – ist eine relative Sache. Denn auch, wenn das Auge sich noch so sicher sein mag: Die Sinne verbiegen sich zuweilen gewaltig. Und das manchmal auch mit einem großen Lächeln auf den Lippen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch von vorn. Denn am Anfang des Bildungsformats des Landesmuseums und dieser Zeitung steht erst einmal die Freude, einander wiederzusehen. Und die dominiert auch bei den 60 Kindern, die für ein voll besetztes Auditorium sorgen. Bereits Minuten, bevor es mit Professor Michael Zehetleitner von der Universität Eichstätt-Ingolstadt losgeht, nutzen die jungen Gäste im Alter von acht bis zwölf Jahren die Gelegenheit, mit „MM“-Maskottchen Fred Fuchs eine Runde zu knuddeln, ein paar Worte zu wechseln und nach Monaten der Pause beim Bildungsprojekt wieder gespannt auf neues Wissen zu sein.

Optische Experimente

Auf das lässt der Experte für Psychologie auch nicht lange warten. Denn einerseits tritt der Hochschul-Dozent mit einer professionellen Präsentation auf, die von gekrümmten Räumen bis hin zu den legendären Saxofon-Gesichtern optische Experimente zwischen Schein und Sein, Täuschung und Wahrheit offenbart. Zum anderen ist Zehetleitner aber auch ein großer Erklärer, der zu erläutern versteht, warum auch ein angeleuchtetes Stück Plastik ganz rasch aussehen kann wie ein holographierter Sigmund Freud.

Verständlicherweise sind auch die Kids ganz gebannt dabei, hängen ihrem Lehrer für diesen Tag an den Lippen, melden sich und fragen auch munter drauf los, wenn es darum geht, zu klären, warum eine fahrende Felge bei ausreichender Geschwindigkeit aussieht wie ein metallener Strudel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Umso günstiger, dass Michael Zehetleitner auch einige Mitmach-Aktionen aus Bayern mit nach Mannheim gebracht hat, die ganz simpel daherkommen, seine Theorien aber deutlich und vor allem nachvollziehbar veranschaulichen. Wer etwa schon immer wissen wollte, warum die Optik des eigenen Auges einem bisweilen einen Streich spielen kann, muss nur die beiden Zeigefinger vor den eigenen Augen zusammenführen und dabei auf das Plus-Zeichen blicken, um einen verbundenen dritten Finger zu sehen.

Das sogenannte „Nürnberger Würstl“-Experiment sorgt bei den jungen Teilnehmern für viel Gelächter, hält aber auch die Aufmerksamkeit hoch, als es darum geht, den richtigen Abstand eines Bücherstapels zum möglichen nächsten zu verdoppeln. Da verschätzen sich doch selbst die klügsten Köpfe um gute zehn Zentimeter und erhalten auch gleich schon die passende Begründung dafür: „Leere Räume erscheinen einem etwas größer.“

Doch bisweilen, so zeigt es der Profi der psychologischen Wahrnehmung, kommt es auch auf den Winkel der Betrachtung an. Blickt man etwa von oben auf zwei Haufen Bierdeckel, scheint es fast unmöglich zu werden, sie auf die richtige Höhe anzugleichen. „Deswegen ist es manchmal besser, ein Haus nicht nach Augenmaß, sondern doch besser mit dem Lineal zu bauen“, wie Prof. Zehetleitner augenzwinkernd hinzufügt – und noch so manche Überraschung für sein junges Publikum bereithielt.

Licht und Finsternis

Aufhorchen lässt der Lehrbeauftragte etwa mit seinem Experiment zu Licht und Finsternis. Dass etwa ein mit Schatten versehenes weißes Quadrat auf einem Schachfeld – zumindest auf den zweiten Blick – ebenso hell erscheinen kann wie ein schwarzes in vollem Licht, gehört ebenso zu den Erkenntnissen der Zuhörer wie die Tatsache, dass eine windschief gebaute Murmelbahn noch lange kein Gefälle haben muss. Der Professor hat seine Bahn mit einer Live-Kamera aus einer Lichtbox heraus in einem ganz bestimmten Winkel filmen lassen, der den Anschein erweckt, die Bahn falle nach links und rechts deutlich ab.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dabei ist das Konstrukt an und für sich komplett gerade gebaut und sorgt allein durch Knicke und Kurven für gebannte Verwirrung. Und so zeigt sich am Ende einer packenden Stunde bei der Kinder-Uni vor allem, dass Illusionen eine Frage der Perspektive sind. Eine Erkenntnis, die bei den faszinierten Kids nicht ohne Applaus bleibt.