Zwischen Euphorie und Frustration

Mannheim. Wer pünktlich zum ersten Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft gegen Frankreich in Mannheim nach Spuren sportlicher Begeisterung sucht, findet nicht leicht zum Ziel. Denn wo Fans des runden Leders bei vergangenen Großturnieren Planken und Breite Straße geradezu säumten, um zum Wasserturm, der Feuerwache oder dem Friedrichspark aufzubrechen, dominiert an diesem Frühabend nur die Hitze. Ganz vereinzelt begegnen einem Anhänger der Löw-Elf in schwarz-weißen Trikots. Fast schon eine Randerscheinung. Gäbe es da nicht die letzten Bastionen des Fußballs in der Quadratestadt – man würde glatt glauben, es gäbe gar kein sportliches Weltereignis zu bestaunen.

AdUnit urban-intext1

Doch sowohl im Blue Tower des Restaurants Lindbergh am Neuostheimer Flugplatz als auch im Biergarten des Eichbaum Brauhauses tobt die Euphorie, Fußball nach Lockdowns und sozialer Isolation endlich wieder live und gemeinsam zu erleben – mit Maßnahmen und Abständen zwar, aber doch zusammen. „Es ist so ein großartiges Gefühl. Das hat mir über Monate hinweg gefehlt“, wie Christian Schwarz dem „Mannheimer Morgen“ berichtet – und sich dabei von dutzenden anderen bestätigt sehen dürfte.

An prall gefüllten Tischen orchestriert verfolgen die Besucher denn ein Spiel, in dem es in den ersten 15 Minuten ein starkes deutsches Aufgebot zu bestaunen gibt, bis das Eigentor von Mats Hummels den großen Hoffnungen zum Auftaktsieg erst einmal einen Strich durch die Rechnung macht. „Das war so eine unnötiger Aktion und dann auch noch in diesem Augenblick“, wie Sandra Fischer klagt, die sonst dem SC Freiburg die Treue schwört aber bei Turnieren traditionell die deutschen Farben hochhält.

In der zweiten Hälfte kämpft sich das Team um Kapitän Manuel Neuer zwar noch einmal an die Equipe Tricolore heran, kann bei zwei Treffern der Franzosen jedoch froh sein, dass diese aufgrund von Abseitsstellungen nicht gegeben werden. Da mag die Niederlage auf dem Papier nur knapp daherkommen; Christian Schwarz findet nach dem Abpfiff klare Worte für seinen Frust und nur mühsam ein wenig Hoffnung im Hintergrund: „Das war heute gegen starke Franzosen einfach viel zu statisch. Wir haben vollkommen uninspiriert gespielt und völlig verdient verloren. Jetzt gilt es gegen Portugal wieder aufzustehen.“ Auch dann in Mannheim wieder zumindest mit einigen dutzend Fußball-Verrückten, die vor dem Monitoren mitfiebern, um dann hoffentlich einen kommenden Sieg zu bejubeln.

AdUnit urban-intext2