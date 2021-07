Zwischen Angst vor Delta und Sehnsucht nach „Normalität“

Familien, die über die Planken flanieren und Pärchen, die mit prall gefüllten Einkaufstüten von Laden zu Laden hetzen. Wer am Samstag in der Innenstadt unterwegs ist, scheint den Eindruck zu bekommen, dass die Pandemie Geschichte ist. Auch wenn die Zahlen an Corona-Infektionen wieder leicht gestiegen sind: Noch gelten die Lockerungen, die Ende Juni in Kraft getreten sind. Wie stehen die Bürger dazu?

Das Getümmel auf den Planken ist Pelin und Annika zu viel. „Keiner trägt eine Maske“, sagt Pelin, die beim Laufen lieber ihren Mund-Nasen-Schutz aufsetzt.

Annika überlegt gar, die Straßenseite zu wechseln, wenn es zu eng zugeht. „Ich habe Angst vor der Deltavariante“, gesteht die 14-Jährige. Dass an ihrer Schule nur noch auf dem Schulhof Maskenpflicht besteht, aber im Klassenzimmer nicht mehr, geht ihr zu schnell. „Man hätte es zumindest bis zu den Sommerferien beibehalten können.“ Pelin bereitet die schnelle Ausbreitung der Deltavariante Sorgen. Die Jugendlichen wollen sich daher auf jeden Fall impfen lassen. Einige Meter weiter ist eine Heidelbergerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, mit ihrem Sohn unterwegs. Beide tragen FFP2-Masken. Sie seien zwar schon geimpft, fühlen sich aber unter so vielen Passanten ohne zusätzlichen Schutz nicht wohl, gesteht sie. Die Lockerungen seien zu früh gekommen. „Man kann Verantwortung übernehmen, Maske tragen und trotzdem Spaß haben.“

Urlaub an der Ostsee

Daniel Ramadanovski findet die Lockerungen nicht ganz nachvollziehbar. „Dass ich als vollständig Geimpfter mehr Rechte habe als ein Ungeimpfter, obwohl ich die Infektion trotzdem weitergeben kann, verstehe ich nicht“, sagt er. „Schön ist es aber, dass man draußen ohne Maske herumlaufen kann.“ Da er Angst vor der Deltavariante hat, hat er den Kroatienurlaub abgesagt. Dana Gerner und ihre Familie haben ihren Tükeiurlaub ebenfalls gecancelt. Grund ist für sie die Befürchtung, dass nach der Reise der Quarantänezwang kommt. „Wir fahren stattdessen an die Ostsee.“ Die Lockerungen findet sie gut. „Ich wäre froh, wenn die Masken generell wegkämen. Gerade bei den heißen Temperaturen.“ Sie sei vollständig geimpft und daher entspannt.

Giusi und Giuseppe sind geimpft, tragen aber trotzdem Maske. Es seien zu viele Leute unterwegs. „Ich gehe davon aus, dass im September wieder alles geschlossen ist“, sagt sie. Sarah und Jean sind sich nicht ganz einig, wenn es um das Thema Lockerungen geht. „Ich finde es in diesem Umfang zu früh“, sagt sie. Die junge Frau hätte es gut gefunden, wenn die Maßnahmen peu à peu gefallen wären. Sie habe Angst vor einer vierten Welle. Jean dagegen freut sich über die Lockerungen, auch für die Wirtschaft sei es gut. „Ich denke, wir sind lange genug über Corona gebrieft worden.“ Man müsse dem Einzelnen die Möglichkeit geben, selbst Verantwortung zu übernehmen. Einig ist sich das Paar, dass sie trotz niedriger Inzidenzen verantwortungsvoll bleiben. Jean werde daher weder in volle Kulturstätten, Fußballstadien gehen oder in ein Flugzeug steigen.

Hoffnung auf mehr Geimpfte

Knut Trautwein sieht Großveranstaltungen und Fußballspiele mit Publikum kritisch. „Ich denke dass durch solche Ereignisse die Zahlen wieder hochgehen werden.“ Angst vor der Deltamutation hat er nicht. „Ich bin zum Glück zweimal geimpft“, sagt er. „Da werden noch viele Varianten kommen.“ Seine Frau findet, dass die Maßnahmen zu früh gelockert wurden. „Sie sollten schrittweise erfolgen“, sagt Michaela Trautwein. „Wenn die Varianten kommen, dann trifft es wieder alle.“ Sie befürchtet eine vierte Welle im Herbst. Die Freundinnen Ingrid und Stefanie sind über die Lockerungen froh. „Irgendwann muss man wieder zur Normalität zurückfinden“, sagt Stefanie. Sie bemängelt, dass es auf den Planken noch immer Schilder gibt, die die Maskenpflicht deklarieren. Ingrid findet den Zeitpunkt im Sommer ideal. „Die Alternative wäre zu warten“, sagt sie. Problematisch wäre das, da man zur kühleren Jahreszeit mehr Zeit in Innenräumen verbringt. Sie hofft, dass die Menschen sich weiterhin an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. Stefanie bedauert, dass sich zu wenige Leute impfen lassen.

Testpflicht aufrecht erhalten?

„Zu früh kommen die Lockerungen nicht“, sagt Hannes. Dass man draußen keine Maske mehr tragen muss, findet er gut. Die Testpflicht, die inzwischen bei vielen Läden und Institutionen nicht mehr besteht, hätte er aufrecht erhalten. „Sie wurde schneller gekippt als sie in Kraft gesetzt wurde.“ Paula ist nicht gegen die Lockerungen per se.

„Aber es wurde alles auf einmal gelockert.“ Die Studentin bedauert die Abschaffung der Testpflicht in Restaurants. Kein Verständnis hat sie, dass Unis trotzdem nicht öffnen. „Mit Maske und Testpflicht wäre das gut gegangen.“

