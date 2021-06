Zweitimpfungen auf der Hochstätt ab Montag

Mannheim. Im Rahmen der Vor-Ort-Impfungen in den Mannheimer Stadtteilen werden ab Montag, 14. Juni, auf der Hochstätt die Zweitimpfungen angeboten. Das Angebot richtet sich nach Angaben der Verwaltung bis zum Sonntag, 20. Juni, ausschließlich an Personen, die vor sechs Wochen ihre Erstimpfung im Quartiersbüro der Hochstätt erhielten und nun in Erwartung der zweiten Spritze sind.

Wie die erste Impfung findet die zweite ebenfalls im Quartiersbüro statt. Es wird erneut der Impfstoff des Herstellers Moderna verabreicht. Die Termine für die Zweitimpfungen wurden bereits vergeben.