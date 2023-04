Zweiter Platz bei Landeswettbewerb von „Jugend forscht“

Für den Einzug ins Bundesfinale hat es nicht gereicht. Aber beim Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ in Karlsruhe schaffte es eine dreiköpfige Schülergruppe des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) auf den zweiten Platz. Tom Sprinz, Vit Werner und Thomas Hergetz beschäftigten sich in der Wettbewerbs-Sparte Geo- und Raumwissenschaften damit, inwieweit helle Oberflächen in Städten einen Beitrag zum Schutz vor großer Hitze leisten können.

„Eine Folge des Klimawandels ist, dass sich Städte im Sommer sehr stark aufheizen. Das mindert die Lebensqualität der Bewohner“, so die drei Schüler in ihrer Projektbeschreibung. Sie überlegten deshalb, ob sich dieses Aufheizen durch helle Baumaterialien verringern ließe – etwa durch weiße statt rote Dachziegel. In den Mannheimer Stadtteilen Feudenheim, Wallstadt und Vogelstang kartierten sie 4210 Dachflächen. Weiße Ziegel, so ihr Ergebnis, führten zu einer signifikant geringeren Wärmebelastung in einem Haus.

KI erkennt Elektrogeräte

Daneben war aus Mannheim in Mathematik/Informatik Tobias Seibold (Lessing-Gymnasium) am Start. Gemeinsam mit Jan Stillbauer (Hebel-Gymnasium Schwetzingen) arbeitete er am Mannheimer Hector-Seminar an einer künstlichen Intelligenz, die eigenständig Elektrogeräte erkennen soll. Dafür gab es einen Sonderpreis.