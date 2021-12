Zweite Impfaktion auf dem Waldhof

Zu Weihnachten geimpft oder geboostert sein – das ermöglicht nach der Premiere am 18. Dezember nun der zweite Impftag im Evangelischen Gemeindezentrum Gethsemane (Wiesbadener Str. 17, 68305 Mannheim) im Stadtteil Waldhof am 22. Dezember von 16 bis 20 Uhr. Das niedrigschwellige Angebot richtet sich besonders an Menschen aus Mannheims Norden.

Der Aktionstag bietet laut Mitteilung der evangelischen Kirche Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen ohne vorherige Terminvergabe an. Geimpft werden kann, wer noch keine Impfung hatte oder wessen letzte Impfung ca. fünf Monate zurück liegt. Mitzubringen sind Impfausweis, Personalausweis und Krankenkassenkarte.

„Impfen ist absolut notwendig, um der Corona-Pandemie begegnen zu können und um jeden Einzelnen von uns zu schützen“, davon ist das Ehepaar Adelheid Weiss und Hagen Weiss überzeugt, das gemeinsam mit sechs weiteren Ärzten und Ärztinnen aus Mannheim und Heidelberg die beiden Impf-Aktionen mit durchführt. „Wir freuen uns über diese große Bereitschaft aus der Kollegenschaft und den medizinischen Mitarbeitenden. Und es ist beeindruckend, wie kurzfristig diese Aktion auf die Beine gestellt werden konnte.“

In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, der evangelischen Gemeinde Waldhof-Luzenberg sowie mit Unterstützung von AWO, Diringer & Scheidel und des Gemeinschaftswerks ist alles Notwendige für die beiden Impf-Tage auf schnellem Wege geplant und organisiert worden. Die Unterstützung im Stadtteil ist groß. An öffentlich zugänglichen Orten und im Einzelhandel informieren Flyer über das Impf-Angebot. Die AWO half bei der Organisation und beim Aufbau mit, das Gemeinschaftswerk ist an beiden Aktionstagen mit Helfern vor Ort, und auch die Gemeinde mit Pfarrer Sam Lee ist im Einsatz.

„Für die Menschen hier im Stadtteil ist so ein Angebot sehr wichtig“, sagt Alexander Manz vom Gemeinschaftswerk-Mannheim, „deshalb unterstützen wir das bürgerschaftliche Engagement aller, die hier mitwirken, sehr gern.“ Heinz Scheidel, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel, hat bereitwillig die Bauzäune zur Verfügung gestellt, um die Impfkabinen abzutrennen.

Wegen der begrenzten Parkplatzsituation vor Ort wird die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder aber bei Wohnortnähe nach Möglichkeit ein Fußweg empfohlen. Infos unter Tel. 0621/28000-130, Mail: waldhof@ekma.de dv