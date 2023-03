Zweimillionster Traktor bei John Deere in Mannheim hergestellt

Mannheim. John Deere hat in Mannheim den zweimillionsten Traktor hergestellt. Konzernchef John C. May enthüllte das Modell 6R 250 am Mittwochabend und sprach von einem „Meilenstein“. Das Besondere am Traktor, der maximal auf 300 PS kommt, ist eine Sonderlackierung mit Fotos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Verkauft wird dieser 6R 250 nicht: In den folgenden Wochen soll er im John Deere Forum zu besichtigen sein, anschließend zieht er um ins Werksmuseum.

Am Standort Mannheim – dem größten des Konzerns außerhalb Nordamerikas – produzieren etwa 3300 Beschäftigte jährlich 40 000 Traktoren. Derzeit entsteht eine neue Lackieranlage, sie soll bis Mitte 2024 fertig sein. John Deere investiert dafür in Mannheim nach eigenen Angaben rund 80 Millionen Euro.