Zweimal Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark

Mannheim. Kurpfälzische Wortmagie können die Besucherinnen und Besucher beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark erleben, wenn dort am Freitag, 5. August, 20 Uhr, Christian „Chako“ Habekost sein aktuelles Comedy-Programm „Life is Ä Comedy“ präsentiert. Für Kurzentschlossene gebe es meist noch eine Möglichkeit an der Abendkasse, wenn Karten zurückgegeben, oder nicht in Anspruch genommen würden, informiert der Seebühnenzauber auf Facebook. Hochmusikalisch geht es am Samstag, 6. August, 20 Uhr, auf der Seebühne zu. Dann greifen die Mitglieder der US-amerikanischen A-capella-Band Naturally 7 zu den Mikrofonen, um Kraft ihrer Stimmbänder den Sound von Instrumenten zu formen. Karten gibt es bei eventim.de ab 37,50 Euro.

