Zweijähriger bei Unfall leicht verletzt

Ein leicht verletztes Kleinkind und rund 2500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Waldstraße im Stadtteil Gartenstadt.

Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, ereignete sich die Kollision am Freitag gegen 12 Uhr. Die Fahrerin eines Opel Corsa hatte in der Waldstraße in Fahrtrichtung Sandhofen ordnungsgemäß an einer Ampel angehalten. Der hinter ihr kommende 38-jährige Fahrer eines Sprinters übersah die Frau im Corsa aber offenbar und fuhr nach Angaben der Polizei auf den wartenden Wagen auf.

Mutter bringt Sohn zum Arzt

Der zweijährige Enkel der Opel-Fahrerin, der mit der Oma im Wagen saß, wurde durch den Aufprall leicht verletzt, wie es in der Polizeimeldung heißt. Ein Krankenwagen war aber glücklicherweise nicht nötig. Die Mutter des Jungen wurde verständigt, sie brachte ihren Sohn dann zur weiteren Behandlung zu einem Arzt. An den Autos entstand Sachschaden. pol/imo