Zwei Wohnungseinbrüche in Mannheim - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in zwei Wohnungen in den Mannheimer Stadtteilen Sandhofen und Waldhof eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die beiden Einbrüche zwischen 15 und 20 Uhr in der Groß-Gerauer Straße (Sandhofen) sowie in der Schalbacher Straße (Waldhof). Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass beide Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden. Diese verschafften sich gewaltsam über eine Terrassen- oder Balkontür Zutritt zu den Wohnungen. Die Schadenssumme ist bisher nicht bekannt, jedoch handle es sich um einen mindestens vierstelligen Wert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.