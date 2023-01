Zwei Wochen lang Reparaturen an der B44 in Mannheim

Mannheim. Wegen starker Frostschäden auf der Frankenthaler Straße/B44 finden dort ab Montag, 23. Januar, Reparaturarbeiten statt. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, seien die Schäden ab der Kreuzung Viernheimer Weg in Fahrtrichtung Waldhof bis zur Höhe der Bartholomäusstraße so stark, dass sie „aus Sicherheitsgründen sofort behoben werden müssen“. Die Arbeiten dauern rund zwei Wochen und finden laut Stadt außerhalb der Hauptverkehrszeiten statt. Der Verkehr könne in diesem Bereich nur einspurig fließen. Für den Geh- und Radverkehr gebe es keine Einschränkungen.

