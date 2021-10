Zwei Welten

Die Bürgerversammlung in Rheinau-Süd hat das Ergebnis erbracht, das zu erwarten war. Nämlich: keinerlei Annäherung der beiden Standpunkte. Für den Betrachter wurde deutlich: Befürworter und Gegner einer Änderung der vier Straßennamen leben in verschiedenen Welten.

Offenkundig wurde dies in den Argumentationslinien: Verwaltung, Historiker und Arbeitskreis Kolonialgeschichte sprachen von Erinnerungskultur und gesellschaftlicher Verantwortung, die Gegner von der Geschichte ihrer Häuser und den Kosten für die Anschaffung neuer Werbemittel.

Positiv war jedoch, dass niemand mehr die Ehrungsunwürdigkeit der Namenspaten bestritten hat. Rechtfertigungen wie die Kolonialpolitik von Briten und Franzosen, wie es sie noch vor Jahren gegeben hatte, blieben aus. Dazu ist die historische Beweislage aber auch zu erdrückend. Die sich daraus ergebende Konsequenz, nämlich die Umbenennung, findet dennoch vor Ort keine Zustimmung. Die emotionale Abwehr ist verständlich, manche Einwände dagegen können nur Kopfschütteln hervorrufen. Etwa der, wonach man Opfer des Kolonialismus dem Vergessen preisgebe, wenn die Namen der Täter von den Straßenschildern entfernt würden; dazu hat Ulrich Nieß das Passende gesagt.

Stadt muss flexibel sein

Andere Einwände aber waren durchaus berechtigt, etwa bezüglich der Kosten. Hier muss die Stadt über die reine Gebührenfreiheit hinaus Geld in die Hand nehmen, und seien es die 100 000 Euro, die von Gewerbetreibenden für ihren Aufwand errechnet wurden. Dies muss es einer Stadt wert sein, wenn sie eine richtige Erinnerungskultur umsetzen will.

Mit der Zusicherung an die Anwohner, bei der Suche nach künftigen Namen beteiligt zu werden – einmalig in der Bundesrepublik – hat sich die Stadt schon mal flexibel gezeigt. Allerdings agieren beide Seiten auch hier in unterschiedlichen Welten: Die einen mit afrikanischen Freiheitshelden und Frauenrechtlerinnen, die anderen mit Seen und Elefanten. Auch hier sind Enttäuschungen programmiert.

Zumindest zeigt die Debatte um künftige Namen: Auch den Siedlern ist klar, dass die vier jetzigen so nicht bleiben werden. Weil sie nicht mehr tragbar sind.