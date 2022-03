Das Landesgesundheitsamt meldete am Samstag zwei weitere Todesfälle in Mannheim im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Mit den am Samstag gemeldeten 650 und am Sonntag weiteren 606 Fällen ist die Zahl der infizierten Personen seit Pandemiebeginn auf inzwischen 75 228 Personen gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Mannheim am Sonntag bei 1895, am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 1955. Da die Stadt am Wochenende keine Statistik zum Infektionsgeschehen veröffentlicht, kann auch die „MM“-Grafik in Montag-Ausgaben nicht erscheinen. Die Zahl der Todesfälle in Mannheim insgesamt beziffert das Landesgesundheitsamt auf inzwischen 456. red

